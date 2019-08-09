На Дону девочка-подросток получила ожоги 4-й степени, делая селфи на ж/д вагоне



Фото: redtram.com

В Ростовской области врачи борются за жизнь 14-летней девочки, получившей ожоги 4-й степени на ж/д станции.



ЧП произошло глубокой ночью 13 августа на станции Зимовники, расположенной в черте посёлка Зимовники. По словам матери школьницы, дочка отпросилась посмотреть фильм с подругами и ушла из дома около 22 часов. Спустя несколько часов прохожие нашли девочку без сознания на месте происшествия. Пострадавшую доставили в ЦРБ Зимовниковского района.



По предварительным данным, девочка забралась на вагон, чтобы сфотографироваться. В этот момент она получила сильнейший удар током.

- В настоящее время проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, родственники пострадавшей, - рассказала помощник руководителя Южного СУТ СКР Анна Терземан. - Проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Напомним, на днях в больнице Ростова скончался школьник, получивший ожоги 90% тела на ж/д станции в Азове. Больше недели врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти ребёнка не удалось.