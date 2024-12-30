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В Ростовской области из-за перекала печи загорелся частный дом

В Ростовской области из-за перекала печи загорелся частный дом
В хуторе Русский Колодец Ростовской области из-за перекала печи в доме случился пожар. Пламя вспыхнуло 27 декабря около 06:30.

В тот день супруги с трехлетним сыном проснулись от звука пожарного извещателя. В доме вспыхнул потолок. Семья сумела выбежать на улицу и позвонить в службу МЧС. В тот момент пламя уже разгорелось на площади 30 квадратных метров.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате пожара никто не пострадал. Для тушения привлекли 12 спасателей на трех спецмашинах.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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