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В Ростове в доме Парамоновых 7 декабря произошел пожар

В Ростове в доме Парамоновых 7 декабря произошел пожар
В Ростове-на-Дону в доходном доме Парамоновых случился пожар. Пламя вспыхнуло 7 декабря около 16:20 на улице Социалистической, 128.

По предварительным данным, пламя заметили пешеходы, которые сразу же вызвали на место МЧС. За пару минут огонь распространился на площади 20 квадратных метров. Для тушения привлекли 15 спасателей на 3 спецмашинах.

Как выяснилось, на участке старинного дома загорелся мусор.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар удалось потушить спустя час.
Фото: Яндекс.Карты
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