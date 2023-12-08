Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области 12 спасателей тушили пожар в двухэтажном доме

В Ростовской области 12 спасателей тушили пожар в двухэтажном доме
В Красном Сулине 12 спасателей потушили пожар в двухэтажном доме. Пламя вспыхнуло около 04:16 на улице Металлургов.

По предварительным данным, пожар случился в доме № 14. Пешеходы заметили, как из здания повалили клубы дыма, и вызвали на место сотрудников МЧС. За пару минут огонь распространился на площади 35 квадратов. Для тушения привлекли 12 спасателей на трех автоцистернах.

Как выяснилось, дом был расселен, в результате пожара никто не пострадал.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пламя удалось потушить спустя полчаса.

Фото/видео: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.