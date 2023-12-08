В Ростовской области 12 спасателей тушили пожар в двухэтажном доме

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В Красном Сулине 12 спасателей потушили пожар в двухэтажном доме. Пламя вспыхнуло около 04:16 на улице Металлургов.По предварительным данным, пожар случился в доме № 14. Пешеходы заметили, как из здания повалили клубы дыма, и вызвали на место сотрудников МЧС. За пару минут огонь распространился на площади 35 квадратов. Для тушения привлекли 12 спасателей на трех автоцистернах.Как выяснилось, дом был расселен, в результате пожара никто не пострадал.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пламя удалось потушить спустя полчаса.