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В Ростовской области из-за непотушенной сигареты сгорел балкон

В Ростовской области из-за непотушенной сигареты сгорел балкон

В Ростовской области причиной пожара на балконе стала непогашенная сигарета. Инцидент произошел 12 апреля в Таганроге на улице Котлостроительной.

Возгорание началось в ночное время, когда жильцы дома находились в состоянии сна. Предположительно, один из жильцов не затушил сигарету должным образом. Огонь, возникший из-за тлеющего табачного изделия, быстро охватил балконную зону.

Благодаря внимательности жильцов, они вовремя проснулись и успели эвакуироваться из квартиры до того, как пожар набрал силу. К моменту прибытия пожарных служб, площадь возгорания составляла около двух квадратных метров.

Для тушения пожара были задействованы две единицы пожарной техники и команда из девяти спасателей.
Фото: ГУ МЧС РО
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