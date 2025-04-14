В Ростовской области из-за непотушенной сигареты сгорел балкон

Фото: ГУ МЧС РО

В Ростовской области причиной пожара на балконе стала непогашенная сигарета. Инцидент произошел 12 апреля в Таганроге на улице Котлостроительной.Возгорание началось в ночное время, когда жильцы дома находились в состоянии сна. Предположительно, один из жильцов не затушил сигарету должным образом. Огонь, возникший из-за тлеющего табачного изделия, быстро охватил балконную зону.Благодаря внимательности жильцов, они вовремя проснулись и успели эвакуироваться из квартиры до того, как пожар набрал силу. К моменту прибытия пожарных служб, площадь возгорания составляла около двух квадратных метров.Для тушения пожара были задействованы две единицы пожарной техники и команда из девяти спасателей.