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В Ростовской области из-за непотушенной сигареты сгорел балкон квартиры

В Ростовской области из-за непотушенной сигареты сгорел балкон квартиры
В Красном Сулине сгорел балкон квартиры из-за непотушенной сигареты. Инцидент произошел 26 июня на улице Братской, 26.

Мужчина курил на балконе около 09:00. Он бросил окурок на пол и ушел заниматься своими делами. Вскоре из-за непотушенной сигареты загорелась ветошь, которая лежала рядом. Соседи заметили, как из постройки повалили клубы дыма и вызвали на место пожарных.

К приезду спасателей огонь уже охватил один квадратный метр жилплощади.

- Возгорание было оперативно ликвидировано. Эвакуация жильцов не потребовалась, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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