В Ростовской области из-за непотушенной сигареты сгорел балкон квартиры

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Красном Сулине сгорел балкон квартиры из-за непотушенной сигареты. Инцидент произошел 26 июня на улице Братской, 26.Мужчина курил на балконе около 09:00. Он бросил окурок на пол и ушел заниматься своими делами. Вскоре из-за непотушенной сигареты загорелась ветошь, которая лежала рядом. Соседи заметили, как из постройки повалили клубы дыма и вызвали на место пожарных.К приезду спасателей огонь уже охватил один квадратный метр жилплощади.- Возгорание было оперативно ликвидировано. Эвакуация жильцов не потребовалась, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.