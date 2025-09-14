Водитель «Лады» сбил насмерть пешехода на трассе в Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростовской области пешеход скончался под колесами легковушки. Информация поступила из областной дорожной инспекции.Несчастный случай произошел в вечернее время 13 сентября на трассе, соединяющей два крупных города – Ростов и Волгодонск. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не увидел пешехода, находившегося на дороге. Пострадавший двигался по трассе по направлению из Волгодонска в сторону Ростова-на-Дону. В результате ограниченной видимости водитель не смог вовремя затормозить и совершил наезд.К сожалению, пешеход скончался мгновенно на месте аварии еще до приезда бригады скорой медицинской помощи.