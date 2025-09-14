Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Водитель «Лады» сбил насмерть пешехода на трассе в Ростовской области

Водитель «Лады» сбил насмерть пешехода на трассе в Ростовской области

В Ростовской области пешеход скончался под колесами легковушки. Информация поступила из областной дорожной инспекции.

Несчастный случай произошел в вечернее время 13 сентября на трассе, соединяющей два крупных города – Ростов и Волгодонск. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не увидел пешехода, находившегося на дороге. Пострадавший двигался по трассе по направлению из Волгодонска в сторону Ростова-на-Дону. В результате ограниченной видимости водитель не смог вовремя затормозить и совершил наезд.

К сожалению, пешеход скончался мгновенно на месте аварии еще до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.