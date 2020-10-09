В Ростовской области грабители ворвались в дом пенсионеров и убили хозяйку

В Ростовской области неизвестные ворвались в дом пенсионеров и убили пожилую женщину. Трагедия произошла 11 октября в Матвеево-Курганском районе.По данным собственного источника Rostov.ru, во двор к жителям села Малокирсановка ворвались неизвестные. Собаки стали гавкать на непрошеных гостей, тогда подонки убили животных. Расправившись с ними, злоумышленники вошли в дом. Пожилые хозяева в это время отдыхали.Один из злоумышленников ударил мужчину по голове, от чего тот потерял сознание. Будучи уверенными, что пенсионер мертв, негодяи стали требовать у женщины ценности. Чуть позже подонки расправились и с несчастной пенсионеркой. Не взяв из дома ничего ценного, они скрылись в неизвестном направлении.К счастью, хозяину жилища удалось выжить.- На место выезжала следственно-оперативная группа, - прокомментировал источник. - Пострадавший мужчина доставлен в больницу с телесными повреждениями.В настоящее время преступники до сих пор не задержаны.