Неизвестные убили молодого человека в Ростовской области



В Ростовской области неизвестные убили молодого человека. Ужасный случай произошёл в городе Зверево 11 октября около 23 часов.



Труп парня обнаружили в районе улицы Обухова. Как сообщают очевидцы, он ввязался в потасовку с компанией мужчин. Они ругались на повышенных тонах, пока один из них не достал нож. Мужчина ударил им молодого человека и скрылся. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Вскоре его тело увезли в морг.



По сообщению собственного источника Rostov.ru, убитому - 21 год. Он работал в одном из магазинов города. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.



Подозреваемого удалось задержать. Предполагаемым убийцей оказался 31-летний мужчина.