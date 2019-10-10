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Неизвестные убили молодого человека в Ростовской области

Неизвестные убили молодого человека в Ростовской области
В Ростовской области неизвестные убили молодого человека. Ужасный случай произошёл в городе Зверево 11 октября около 23 часов.

Труп парня обнаружили в районе улицы Обухова. Как сообщают очевидцы, он ввязался в потасовку с компанией мужчин. Они ругались на повышенных тонах, пока один из них не достал нож. Мужчина ударил им молодого человека и скрылся. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Вскоре его тело увезли в морг.

По сообщению собственного источника Rostov.ru, убитому - 21 год. Он работал в одном из магазинов города. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Подозреваемого удалось задержать. Предполагаемым убийцей оказался 31-летний мужчина.

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