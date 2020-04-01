В Ростовской области горит база по приёму металлолома: видео



База приёма металлолома горит в Донецке Ростовской области. Пожар начался на улице Королёва около 15 часов 3 апреля.



Возгорание произошло на территории ООО «Эсмеральда». Здесь часто происходят ЧП, в том числе взрывы. Как рассказал Rostov.ru собственный источник, сейчас на месте слышатся хлопки. Чёрный дым быстро заволок территорию базы и густым столбом поднимается в небо. На базе принимают не только металлолом, но и покрышки от автомобилей, поэтому дым приобрёл такой цвет и едкий запах.



На месте работают три пожарных расчёта, но огонь распространяется настолько быстро, что спасатели не справляются с ним. Площадь пожара довольно большая, точные цифры пока не сообщаются. Обстановка уточняется.

