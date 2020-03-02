Под Ростовом спасатели тушат ландшафтный пожар



Недалеко от Ростова-на-Дону горит камыш. Пожар начался в селе Кулешовка 4 марта около 11:30.



Растительность загорелась в района дома № 2-б по улице Береговой. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, на место выехали десять пожарных и три единицы техники. Угрозы жилым домам нет. Обстановка уточняется.



Судя по кадрам с места ЧП, огонь охватил огромную площадь. С трассы Ростов — Азов видно, как от горящего камыша поднимается чёрный едки дым.