- Пострадавших среди людей нет, - уточнил губернатор. - Информация о последствиях на земле уточняется.

Фото: РСЧС

В Ростовской области дали отбой беспилотной опасности утром 12 января. Сообщение от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС поступило около 9:00.Беспилотную опасность в донском регионе объявили примерно в полночь 12 января. Жителям дали рекомендации уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения и не приближаться к окнам.Уже утром специальный режим был снят. По данным Министерства обороны РФ, в течение минувшей ночи силами ПВО были перехвачены четыре БПЛА. Также губернатор области Юрий Слюсарь сообщил, что с вечера 11 января дроны сбили в пяти муниципалитетах: Каменске, Аксайском, Белокалитвинском, Кашарском и Миллеровском районах.