Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности утром 18 ноября

В Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности утром 18 ноября
В Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности утром 18 ноября. Сообщение от РСЧС пришло около 6:00.

Режим опасности БПЛА в регионе был объявлен 17 ноября примерно в 23:30. Жителям рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения, а также не подходить к окнам.

На следующий день утром объявили отбой беспилотной опасности.

Как проинформировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, атаку дронов перехватили в Чертковском районе.

- Никто из людей не пострадал, - сообщил губернатор. - Информация о последствиях на земле уточняется.
Фото: РСЧС
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.