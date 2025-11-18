- Никто из людей не пострадал, - сообщил губернатор. - Информация о последствиях на земле уточняется.

Фото: РСЧС

В Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности утром 18 ноября. Сообщение от РСЧС пришло около 6:00.Режим опасности БПЛА в регионе был объявлен 17 ноября примерно в 23:30. Жителям рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения, а также не подходить к окнам.На следующий день утром объявили отбой беспилотной опасности.Как проинформировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, атаку дронов перехватили в Чертковском районе.