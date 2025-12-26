Фото: РСЧС

В Ростовской области днем 26 декабря объявили отбой беспилотной опасности. Сообщение от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС пришло примерно в 14:00.Беспилотная опасность в донском регионе была объявлена 26 декабря около 12:30. Жителям рекомендовали уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.Спустя полтора часа спасатели сняли режим беспилотной опасности. Информации о последствиях на земле от официальных источников пока что поступало.