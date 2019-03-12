В Ростовской области водитель на трассе сбил пешехода и скрылся с места ДТП
На трассе Азов-Самарское в Ростовской области водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Происшествие случилось 13 марта.
По предварительным данным, 44-летний мужчина шёл по дороге. Неустановленный водитель сбил пешехода и уехал, оставив пострадавшего на месте происшествия.
В пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Азовский» сообщили, что с травмами мужчину доставили в больницу. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают водителя, сбившего пешехода.