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В Ростове на Совхозной в аварии пострадал 4-летний ребенок

В Ростове на Совхозной в аварии пострадал 4-летний ребенок
В Ростове-на-Дону четырехлетний ребенок пострадал в аварии. ДТП случилось 6 мая на улице Совхозной.

По предварительным данным, 43-летний мужчина на грузовике «АФ» двигался со стороны переулка Кострового в направлении Пескова. Возле дома № 12 дорогу в неустановленном месте решил перейти четырехлетний ребенок. Водитель не успел зажать тормоз и сбил малыша с ног.

В Госавтоинспекции сообщили, что в результате случившегося ребенок пострадал. С травмами его госпитализировали.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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