В Ростове на Совхозной в аварии пострадал 4-летний ребенок

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону четырехлетний ребенок пострадал в аварии. ДТП случилось 6 мая на улице Совхозной.По предварительным данным, 43-летний мужчина на грузовике «АФ» двигался со стороны переулка Кострового в направлении Пескова. Возле дома № 12 дорогу в неустановленном месте решил перейти четырехлетний ребенок. Водитель не успел зажать тормоз и сбил малыша с ног.В Госавтоинспекции сообщили, что в результате случившегося ребенок пострадал. С травмами его госпитализировали.