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В Ростовской области 9-летний мальчик попал под колеса легковушки

В Ростовской области 9-летний мальчик попал под колеса легковушки
В городе Аксае Ростовской области ребенок попал под колеса легковушки. Происшествие случилось на улице Садовой 5 июня.

Предварительно, около 18:00 по двору дома № 3 за рулем «ВАЗ-2114» ехал 23-летний парень. Внезапно на дорогу из-за угла выбежал 9-летний мальчик. Автомобилист не успел вовремя среагировать и сбил школьника.

На помощь ребенку поспешили очевидцы, которые вызвали «скорую» и полицейских.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.
Фото: Ростов ру
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