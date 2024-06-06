В Ростовской области 9-летний мальчик попал под колеса легковушки

Фото: Ростов ру

В городе Аксае Ростовской области ребенок попал под колеса легковушки. Происшествие случилось на улице Садовой 5 июня.Предварительно, около 18:00 по двору дома № 3 за рулем «ВАЗ-2114» ехал 23-летний парень. Внезапно на дорогу из-за угла выбежал 9-летний мальчик. Автомобилист не успел вовремя среагировать и сбил школьника.На помощь ребенку поспешили очевидцы, которые вызвали «скорую» и полицейских.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.