Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Азове 9-летний мальчик попал под колеса легковушки

В Азове 9-летний мальчик попал под колеса легковушки
В городе Азове Ростовской области 9-летний ребенок попал под колеса автомобиля. ДТП случилось около полудня 14 мая.

В тот день 34-летний мужчина за рулем «Ниссана Примера» ехал по переулку Черноморскому. В районе дома № 71 на дорогу выбежал школьник. Он хотел быстро пересечь проезжую часть, но так и не добрался до противоположной стороны.

Водитель машины не сразу увидел ребенка из-за стоящего транспорта перед ним. Школьник угодил прямо под колеса легковушки.

— В результате аварии мальчик получил травмы, — сообщил инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков. — Его доставили в больницу.
Фото: Геннадий Правдюков.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.