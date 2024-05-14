В Азове 9-летний мальчик попал под колеса легковушки

Фото: Геннадий Правдюков.

В городе Азове Ростовской области 9-летний ребенок попал под колеса автомобиля. ДТП случилось около полудня 14 мая.В тот день 34-летний мужчина за рулем «Ниссана Примера» ехал по переулку Черноморскому. В районе дома № 71 на дорогу выбежал школьник. Он хотел быстро пересечь проезжую часть, но так и не добрался до противоположной стороны.Водитель машины не сразу увидел ребенка из-за стоящего транспорта перед ним. Школьник угодил прямо под колеса легковушки.— В результате аварии мальчик получил травмы, — сообщил инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков. — Его доставили в больницу.