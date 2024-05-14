В Азове 9-летний мальчик попал под колеса легковушки
В городе Азове Ростовской области 9-летний ребенок попал под колеса автомобиля. ДТП случилось около полудня 14 мая.
В тот день 34-летний мужчина за рулем «Ниссана Примера» ехал по переулку Черноморскому. В районе дома № 71 на дорогу выбежал школьник. Он хотел быстро пересечь проезжую часть, но так и не добрался до противоположной стороны.
Водитель машины не сразу увидел ребенка из-за стоящего транспорта перед ним. Школьник угодил прямо под колеса легковушки.
— В результате аварии мальчик получил травмы, — сообщил инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков. — Его доставили в больницу.