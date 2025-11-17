Новости
На территории Ростовской области ввели желтый уровень опасности по БПЛА

На территории Ростовской области ввели желтый уровень опасности по БПЛА

В ночь на 18 ноября в Ростовской области средства мониторинга зафиксировали установление "желтого" уровня угрозы в связи с появлением беспилотных летательных аппаратов.

Активация подобного режима свидетельствует о том, что в воздушном пространстве региона были обнаружены дроны. Ввиду объявленной опасности жителям рекомендуется сохранять хладнокровие и доверять только подтвержденным сведениям, распространяемым официальными органами власти.

Параллельно с оповещением о вероятной угрозе, исходящей от беспилотников, в Ростове-на-Дону было введено временное ограничение на доступ к мобильному интернету.

Указанное решение было принято в интересах усиления безопасности населения города. Важно отметить, что в предшествующую ночь аналогичные извещения о риске, связанном с БПЛА, не поступали.
Фото: Купол России
