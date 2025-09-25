В Ростове в ночь на 25 сентября объявили о надвигающейся угрозе БПЛА

Фото: РСЧС

В Ростове-на-Дону в ночь на 25 сентября впервые было объявлено о тревоге из-за беспилотных летательных аппаратов. Сигнал оповещения от региональной системы оповещения появился у жителей города примерно в 00:04.Ростовчанам рекомендуется покинуть открытые участки улиц, укрыться в зданиях и избегать нахождения рядом с окнами.Стоит отметить, что всего около получаса назад предупреждение о беспилотной угрозе было распространено на всю Ростовскую область.