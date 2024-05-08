Фото: Денис Демков

В Ростовской области в преддверии 9 Мая сняли запрет на запуск фейерверков.Ограничения действовали в донском регионе с 1 декабря прошлого года до 1 марта 2024 года. Запрет не касался хлопушек, бенгальских огней, фонтанов холодного огня.Ограничения 18 марта продлили до 7 мая. Вероятно, власти планировали провести праздничный салют в День Победы. Однако за две недели до Дня Победы губернатор Ростовской области заявил, что в Ростове запуск фейерверков 9 мая не состоится.Пока не известно, будут ли официально продлены ограничения на использование пиротехники.