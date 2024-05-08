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В Ростовской области в преддверии 9 Мая сняли запрет на запуск фейерверков

В Ростовской области в преддверии 9 Мая сняли запрет на запуск фейерверков
В Ростовской области в преддверии 9 Мая сняли запрет на запуск фейерверков.

Ограничения действовали в донском регионе с 1 декабря прошлого года до 1 марта 2024 года. Запрет не касался хлопушек, бенгальских огней, фонтанов холодного огня.

Ограничения 18 марта продлили до 7 мая. Вероятно, власти планировали провести праздничный салют в День Победы. Однако за две недели до Дня Победы губернатор Ростовской области заявил, что в Ростове запуск фейерверков 9 мая не состоится.

Пока не известно, будут ли официально продлены ограничения на использование пиротехники.
Фото: Денис Демков
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