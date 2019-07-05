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Семь человек, в том числе пять подростков, пострадали в ДТП на Дону

Семь человек, в том числе пять подростков, пострадали в ДТП на Дону
Фото для иллюстрации Ural56.ru

В Ростовской области в результате ДТП пострадали семь человек, пять из которых несовершеннолетние.

Авария произошла 7 июля около 23 часов на трассе Азов – Ейск. По предварительным данным, 29-летний водитель «Шевроле Ланос» не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.
- В результате ДТП в больницу доставлены семь человек: 29-летний водитель,18-летний подросток и пять несовершеннолетних: один мальчик 15 лет, два - 16 лет и две девочки 13 и 14 лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

По факту происшествия сотрудники ГИБДД начали проверку. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

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