В Ростове возбуждено дело по факту обнаружения тела новорождённого в мусорном баке

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В Ростове-на-Дону было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорождённого в мусорном контейнере в микрорайоне Суворовском.9 июля местные жители обнаружили труп младенца в контейнере для мусора. Это произошло на улице Платона Кляты.Правоохранительные органы были вызваны на место происшествия. Тело ребёнка было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.Прокуратура Ростовской области проводит проверку по данному делу.