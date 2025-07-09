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В Ростове возбуждено дело по факту обнаружения тела новорождённого в мусорном баке

В Ростове возбуждено дело по факту обнаружения тела новорождённого в мусорном баке
В Ростове-на-Дону было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорождённого в мусорном контейнере в микрорайоне Суворовском.

9 июля местные жители обнаружили труп младенца в контейнере для мусора. Это произошло на улице Платона Кляты.

Правоохранительные органы были вызваны на место происшествия. Тело ребёнка было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Прокуратура Ростовской области проводит проверку по данному делу.
Фото: соцсети
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