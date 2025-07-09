Факт о найденном трупе младенца в мусорном баке на Суворовском подтвердил источник

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Как стало известно от источника в правоохранительных органах редакции DonDay, в Ростове-на-Дону в мусорном контейнере на улице Суворовской было найдено тело новорождённого. Инцидент произошёл 9 июля.Местные жители обнаружили труп младенца на улице Платона Кляты, 27.В настоящее время сотрудники полиции ведут поиски матери ребёнка, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего. Тело малыша было передано медицинским работникам для проведения экспертизы.Пол ребёнка пока не определён. Также неизвестно, как давно наступила смерть. Подробности будут сообщены позднее.