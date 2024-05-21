В Ростове водитель сбил 10-летнего велосипедиста и скрылся с места ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Первомайском районе Ростова неизвестный водитель машины сбил 10-летнего мальчика. Происшествие случилось 20 мая на проспекте Шолохова.Около 10:30 автомобилист проезжал по двору многоквартирного дома № 294. Он снес школьника на велосипеде, но вместо того чтобы остановиться, нажал на педаль газа и скрылся с места ДТП.- Ребенка с различными травмами доставили в больницу, — сообщили сотрудники регионального УГИБДД.Полицейские устанавливают личность водителя и марку автомобиля.