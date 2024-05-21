Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове водитель сбил 10-летнего велосипедиста и скрылся с места ДТП

В Ростове водитель сбил 10-летнего велосипедиста и скрылся с места ДТП
В Первомайском районе Ростова неизвестный водитель машины сбил 10-летнего мальчика. Происшествие случилось 20 мая на проспекте Шолохова.

Около 10:30 автомобилист проезжал по двору многоквартирного дома № 294. Он снес школьника на велосипеде, но вместо того чтобы остановиться, нажал на педаль газа и скрылся с места ДТП.

- Ребенка с различными травмами доставили в больницу, — сообщили сотрудники регионального УГИБДД.

Полицейские устанавливают личность водителя и марку автомобиля.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.