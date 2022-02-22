В Ростове водитель легковушки сбил подростка и скрылся с места ДТП

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В Ростове водитель легковушки сбил 15-летнего парня и уехал с места ДТП. Происшествие случилось около 22 часов 24 февраля.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, неизвестные за рулем автомобиля «Лада Гранта» ехал по улице Мечникова. В районе дома №134 на проезжую часть вышел подросток. Он переходил дорогу по «зебре». Водитель машины сбил юного пешехода и скрылся с места аварии.- В результате ДТП подростка с травмами доставили в больницу, - уточнили в ведомстве.Скрывшегося водителя разыскивают правоохранители. Ему грозит до семи лет лишения свободы.Накануне аналогичная ситуация произошла в Гуково. Там водитель иномарки сбил велосипедиста и уехал. Пострадавший скончался от полученных травм. Автомобилиста задержали через несколько дней в Краснодаре.