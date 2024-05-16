В Ростове на Северном водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону на Северном неизвестный водитель сбил 37-летнюю женщину. Происшествие случилось 15 мая на улице Стартовой.Около 20:00 рядом с остановкой «ДНТ "Импульс"» горожанка решила перейти дорогу в неположенном месте. В этот момент по проезжей части двигался автомобилист. Он снес пешехода и скрылся с места ДТП.- Пострадавшую доставили в больницу, - заявили в региональном УГИБДД.Сотрудники полиции пытаются установить марку автомобиля и личность водителя.