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В Ростове на Северном водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

В Ростове на Северном водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП
В Ростове-на-Дону на Северном неизвестный водитель сбил 37-летнюю женщину. Происшествие случилось 15 мая на улице Стартовой.

Около 20:00 рядом с остановкой «ДНТ "Импульс"» горожанка решила перейти дорогу в неположенном месте. В этот момент по проезжей части двигался автомобилист. Он снес пешехода и скрылся с места ДТП.

- Пострадавшую доставили в больницу, - заявили в региональном УГИБДД.

Сотрудники полиции пытаются установить марку автомобиля и личность водителя.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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