В Ростове водитель легковушки сбил пятилетнюю девочку и скрылся с места ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону разыскивают водителя «Деу Матиза», который сбил пятилетнюю девочку. Дорожно-транспортное происшествие случилось 3 января в микрорайоне Суворовском. Об этом сообщили в донском управлении ГИБДД.Около 15:00 неизвестный за рулем иномарки ехал по улице Петренко. Около строения № 1 он повернул налево. В этот момент дорогу по «зебре» переходила дошкольница. Водитель не заметил и снес ее. Вместо того чтобы остановиться, он «ударил по газам» и скрылся с места ДТП.К счастью, ребенок выжил. Малышку с различными травмами доставили в больницу.