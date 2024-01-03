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В Ростове водитель легковушки сбил пятилетнюю девочку и скрылся с места ДТП

В Ростове водитель легковушки сбил пятилетнюю девочку и скрылся с места ДТП
В Ростове-на-Дону разыскивают водителя «Деу Матиза», который сбил пятилетнюю девочку. Дорожно-транспортное происшествие случилось 3 января в микрорайоне Суворовском. Об этом сообщили в донском управлении ГИБДД.

Около 15:00 неизвестный за рулем иномарки ехал по улице Петренко. Около строения № 1 он повернул налево. В этот момент дорогу по «зебре» переходила дошкольница. Водитель не заметил и снес ее. Вместо того чтобы остановиться, он «ударил по газам» и скрылся с места ДТП.

К счастью, ребенок выжил. Малышку с различными травмами доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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