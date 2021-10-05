В Ростове водитель иномарки влетел в стену дома после ДТП

В Ростове парень на иномарке влетел в стену жилого дома после ДТП. Авария случилась ранним утром 7 октября на улице Фурмановской.По предварительной информации, 29-летний водитель за рулем «Рено Логана» ехал от переулка Плиева в сторону Ольховского. На светофоре возле дома № 115/42 «А» на улице Фурмановской он врезался в «Киа Рио».От удара «Логан» отбросило на стену жилого дома. Стена разрушилась, а иномарка превратилась в груду металла. Водитель машины также пострадал.- Водителя иномарки с травмами доставили в больницу, - уточнили в УГИБДД по Ростовской области.