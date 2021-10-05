Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове водитель иномарки влетел в стену дома после ДТП

В Ростове водитель иномарки влетел в стену дома после ДТП
В Ростове парень на иномарке влетел в стену жилого дома после ДТП. Авария случилась ранним утром 7 октября на улице Фурмановской.

По предварительной информации, 29-летний водитель за рулем «Рено Логана» ехал от переулка Плиева в сторону Ольховского. На светофоре возле дома № 115/42 «А» на улице Фурмановской он врезался в «Киа Рио».

От удара «Логан» отбросило на стену жилого дома. Стена разрушилась, а иномарка превратилась в груду металла. Водитель машины также пострадал.

- Водителя иномарки с травмами доставили в больницу, - уточнили в УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.