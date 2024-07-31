В Ростове в ДТП погиб 46-летний мужчина

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростове-на-Дону на Западном обходе в ДТП погиб автомобилист. Трагедия произошла 31 июля.Около 8:30 по дороге ехал 46-летний мужчина за рулем «Фольксвагена Гольфа». По предварительным данным, он не справился с управлением и влетел в центральное тросовое ограждение. Затем автомобилист выехал на «встречку» и столкнулся с «Тойотой Камри», которой управлял 30-летний мужчина. «Фольксваген» получил серьезные механические повреждения и превратился в груду металла.В региональной Госавтоинспекции сообщили, что водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» погиб на месте ДТП от полученных травм. Также травмы получил мужчина за рулем «Тойоты», его доставили в больницу.