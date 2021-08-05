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На трассе под Воронежем в ДТП погиб 19-летний житель Каменска-Шахтинского

На трассе под Воронежем в ДТП погиб 19-летний житель Каменска-Шахтинского

На трассе в Воронежской области 19-летний житель Каменска-Шахтинского погиб в ДТП. Трагедия произошла в ночь на 6 августа.

Парень находился за рулем ВАЗа-2114. Он ехал по автодороге Павловск-Калач-Петропавловка. На одном из участков дороги он пошел на обгон и выехал на встречную полосу. Однако водитель расчитал расстояние и врезался в «Фольцваген Пассат», которым управлял 57-летний мужчина. От сильнейшего удара отечественный автомобиль превратился в груду металла. Шансов выжить у парня практически не было, и он скончался на месте от полученных травм.

Пострадали также пассажиры иномарки: 17-летняя девушка,6-летний ребенок и 53-летняя женщина. С травмами их доставили в городскую больницу.

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