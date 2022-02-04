Мужчина на иномарке погиб, столкнувшись с фурой по дороге в Ростов

Фото: УГИБДД по Ростовской области

По дороге в Ростов 38-летний мужчина за рулем «Фольксваген поло» погиб, столкнувшись с большегрузом. Смертельная авария произошла вечером 6 февраля на автодороге Ростов-Ставрополь.Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением. Машину вынесло на «встречку», где она столкнулась с проезжавшим грузовым автомобилем. За рулем «Скании» находился 55-летний водитель. В результате случившегося от иномарки осталась груда металла.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что водитель легкового автомобиля скончался на месте. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.