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Мужчина на иномарке погиб, столкнувшись с фурой по дороге в Ростов

Мужчина на иномарке погиб, столкнувшись с фурой по дороге в Ростов

По дороге в Ростов 38-летний мужчина за рулем «Фольксваген поло» погиб, столкнувшись с большегрузом. Смертельная авария произошла вечером 6 февраля на автодороге Ростов-Ставрополь.

Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением. Машину вынесло на «встречку», где она столкнулась с проезжавшим грузовым автомобилем. За рулем «Скании» находился 55-летний водитель. В результате случившегося от иномарки осталась груда металла.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что водитель легкового автомобиля скончался на месте. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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