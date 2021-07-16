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В Ростове собака нашла останки мужчины, пропавшего без вести

В Ростове собака нашла останки мужчины, пропавшего без вести
В соцсетях появилась информация о том, что пропавшего без вести Сергея Коновалова нашли мертвым. Об этом стало известно 17 июля.

Один из местных жителей осенью 2019 года гулял с собакой в роще Первомайского района. Пес бегал рядом с тубдиспансером среди деревьев. Через некоторое время собака принялась что-то откапывать. Достав из земли человеческую кость, радостный пес принес ее мужчине. Ростовчанин тут же вызвал полицию, а те - экспертов-криминалистов. Специалисты забрали останки в лабораторию, чтобы определить, кому она принадлежит.

Как сообщил DonDay.ru, через два года по ДНК установили, что кость принадлежала 54-летнему Сергею Коновалову. Житель поселка Верхнетемерницкого Аксайского района пропал после рождественских праздников в 2019 году.

При этом остальные фрагменты тела Сергея так и не нашли.

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