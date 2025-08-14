Новости
Дебиторскую задолженность строительной компании из Ростовской области выставили на торги

В Ростовской области выставлена на продажу дебиторская задолженность, принадлежащая строительной фирме. Сведения об этих торгах опубликованы на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Предметом аукциона является попытка реализовать право требования по краткосрочной задолженности ООО РСК «Феникс». Начальная стоимость лота составляет 10,3 миллиона рублей.

Компания «Феникс», специализирующаяся на строительстве и ремонте, была зарегистрирована в Шахтах в ноябре 2011 года. В сентябре 2020 года компания была объявлена банкротом в связи с задолженностью перед кредиторами.
