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В посадке нашли скелетированные останки пропавшего в Таганроге мужчины

В посадке нашли скелетированные останки пропавшего в Таганроге мужчины
Пропавшего в Таганроге больше года назад 32-летнего мужчину нашли мертвым. О смерти Александра Бутенко стало известно 25 ноября.

Житель Таганрога пропал в последних числах сентября 2018 года. Долгое время родственники и близкие мужчины прикладывали все усилия, чтобы найти его: прочесывали лесополосы, опрашивали друзей, размещали ориентировки. Все попытки заканчивались фиаско.

Как сообщает собственный источник, в октябре в одной из посадок были найдены человеческие останки. Как оказалось, они принадлежали Александру. Следов насилия не было обнаружено.

При каких обстоятельствах погиб таганрожец, теперь устанавливают правоохранители.

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