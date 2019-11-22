В посадке нашли скелетированные останки пропавшего в Таганроге мужчины



Пропавшего в Таганроге больше года назад 32-летнего мужчину нашли мертвым. О смерти Александра Бутенко стало известно 25 ноября.



Житель Таганрога пропал в последних числах сентября 2018 года. Долгое время родственники и близкие мужчины прикладывали все усилия, чтобы найти его: прочесывали лесополосы, опрашивали друзей, размещали ориентировки. Все попытки заканчивались фиаско.



Как сообщает собственный источник, в октябре в одной из посадок были найдены человеческие останки. Как оказалось, они принадлежали Александру. Следов насилия не было обнаружено.



При каких обстоятельствах погиб таганрожец, теперь устанавливают правоохранители.