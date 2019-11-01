Пропавшего в октябре в Ростовской области рыбака нашли мёртвым



Жителя Каменского района, пропавшего около месяца назад, нашли мёртвым. Об этом 5 ноября сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».



12 октября 48-летний Сергей Хабаров вместе с приятелем отправился на рыбалку в хутор Красновка. Мужчины ловили рыбу и выпивали. Наутро они решили искупаться. Течение в реке оказалось сильным, и пловцов стало относить от берега. Товарищу Сергея удалось выплыть и добраться до берега, а сам дончанин пропал.



Приятель сразу вызвал спасателей. На место также прибыли водолазы. Однако поиски не дали результатов. Супруга мужчины обратилась в полицию. К поиску подключились волонтёры. Но, к сожалению, найти Сергея Хабарова живым не удалось.