В Ростове раненного в шею полицейского на вокзале выписали из больницы

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В Ростове выписали из больницы раненого на вокзале полицейского. Об этом сообщил Donday 18 декабря.Состояние здоровья государственного служащего улучшается. Спустя месяц после госпитализации его выписали из больницы. Однако он все еще не может полностью вернуться к привычной жизни. Ему необходимо соблюдать покой и продолжать лечение в домашних условиях. После полного выздоровления он планирует вернуться к работе.Напомним, что в ночь на 23 ноября на вокзале в пригороде произошло резонансное событие. Сотрудник полиции обратил внимание на группу людей с багажом, которые вели себя подозрительно.В процессе проверки документов один из мужчин неожиданно достал нож и напал на полицейского. В целях самозащиты сотрудник правоохранительных органов применил оружие. Он ранил нападавшего в ногу. После инцидента государственного служащего доставили в больницу, где он впал в кому. Из-за большого количества крови в лёгких и невозможности дышать самостоятельно, врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции лёгких.По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Нападавшему грозит до 20 лет лишения свободы.