В Ростове возбудили уголовное дело после ранения полицейского на ж/д вокзале

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В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после вооруженного нападения на сотрудника полиции. Подозреваемому может грозить срок за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.Происшествие случилось 23 ноября на железнодорожном вокзале города. Около 20:00 полицейский дежурил на привокзальной площади. Во время проверки документов его ножом в шею ударил мужчина. Ответным огнем из табельного оружия напавший был ранен в ногу.- Подозреваемый и потерпевший госпитализированы в лечебное учреждение, - сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.По информации издания DonDay, полицейский впал в кому. Его подключили к аппарату ИВЛ.