В Ростове возбудили уголовное дело после ранения полицейского на ж/д вокзале
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после вооруженного нападения на сотрудника полиции. Подозреваемому может грозить срок за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Происшествие случилось 23 ноября на железнодорожном вокзале города. Около 20:00 полицейский дежурил на привокзальной площади. Во время проверки документов его ножом в шею ударил мужчина. Ответным огнем из табельного оружия напавший был ранен в ногу.
- Подозреваемый и потерпевший госпитализированы в лечебное учреждение, - сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
По информации издания DonDay, полицейский впал в кому. Его подключили к аппарату ИВЛ.