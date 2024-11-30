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В Ростове раненный в горло полицейский не может сам дышать

В Ростове раненный в горло полицейский не может сам дышать
Появились подробности о состоянии полицейского, которого ранили на вокзале в Ростове. Об этом сообщил Donday, ссылаясь на источник.

Сотрудник полиции все еще находится в отделении интенсивной терапии. Он не может дышать самостоятельно и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В его легких обнаружено большое количество крови, но врачи выражают уверенность в том, что после выздоровления пострадавший сможет говорить.

После выздоровления сотрудник планирует вернуться к работе.

Напомним, что 23 ноября на вокзале в пригороде произошло происшествие. Старший оперуполномоченный заметил людей с подозрительными сумками и баулами. При проверке документов один из них выхватил нож и ударил им полицейского в шею. Оперуполномоченный в целях самозащиты выстрелил в нападавшего, ранив его в ногу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Нападавшему грозит до 20 лет лишения свободы.
Фото: РостовРу
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