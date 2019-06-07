Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове жильцов многоэтажки эвакуировали из-за загоревшейся газовой трубы

В Ростове жильцов многоэтажки эвакуировали из-за загоревшейся газовой трубы
В Ростове-на-Дону жильцов многоэтажного дома эвакуировали из-за загоревшейся газовой трубы. Происшествие случилось в доме № 147 на улице Социалистической 8 июня около 22 часов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным ведомства, на место прибыли спасатели и специалисты газовой службы. Из дома оперативно эвакуировали 40 жильцов. Сотрудники ликвидировали огонь.

– В результате возгорания никто не пострадал, – рассказали в пресс-службе.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.