В Ростове жильцов многоэтажки эвакуировали из-за загоревшейся газовой трубы



В Ростове-на-Дону жильцов многоэтажного дома эвакуировали из-за загоревшейся газовой трубы. Происшествие случилось в доме № 147 на улице Социалистической 8 июня около 22 часов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



По данным ведомства, на место прибыли спасатели и специалисты газовой службы. Из дома оперативно эвакуировали 40 жильцов. Сотрудники ликвидировали огонь.



– В результате возгорания никто не пострадал, – рассказали в пресс-службе.