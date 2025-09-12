В Ростове погиб мужчина, который выпал с 23-го этажа многоквартирного дома

Фото: Donday

В Ростове-на-Дону трагически оборвалась жизнь мужчины, сорвавшегося с высоты многоквартирного дома. Беда случилась в ночь на 12 сентября по адресу: Пацаева, 16/1.В областном Следкоме сообщили о том, что погибшему было 30 лет. Сейчас следственные органы проводят необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств и установление причин трагедии.В результате падения с большой высоты ростовчанин получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Медицинская бригада, оперативно прибывшая по вызову, зафиксировала смерть.