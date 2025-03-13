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В Ростове в аварии пострадал 24-летний водитель «ВАЗа»

В Ростове в аварии пострадал 24-летний водитель «ВАЗа»
В Ростове-на-Дону в результате ДТП пострадал 24-летний водитель. Авария случилась 13 марта на проспекте Ленина.

Около 13:30 по дороге ехал 35-летний водитель автомобиля «Джак JS6». По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением и столкнулся с движущимся навстречу «ВАЗ-21104». После столкновения «Джак JS6» протаранил металлический забор частного дома.

По данным региональной Госавтоинспекции, в результате аварии 24-летний водитель «ВАЗ-21104» получил травмы и был госпитализирован.
Фото: ГАИ РО
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