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В Ростове на Зоологической опрокинулся автомобиль

В Ростове на Зоологической опрокинулся автомобиль
Автомобиль перевернулся в Ростове-на-Дону. Случай произошёл около 7 часов 19 февраля на улице Зоологической.

В районе дома № 51-а водитель «Сузуки» потерял управление, иномарка вылетела с дороги, врезалась в припаркованный «Хёндай Акцент», после чего опрокинулась. Автомобиль оказался на крыше. Водитель смог выбраться наружу. По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, он не получил травм.

По сообщению очевидцев, на месте работали сотрудники скорой помощи.

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