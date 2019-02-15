Автомобиль «скорой» перевернулся после ДТП в Ростове
В Ростове машина «скорой» попала в ДТП. Авария произошла около трёх часов ночи 17 февраля на улице Белорусской.
По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2114» врезался в спецавтомобиль, который ехал по главной дороге. От удара «ГАЗель» перевернулась.
- В результате ДТП пострадали водитель и врач скорой помощи, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.
Водитель «четырнадцатой» с места происшествия скрылся. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции.