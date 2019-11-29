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На Стачки в Ростове-на-Дону опрокинулся автомобиль ДПС: видео

На Стачки в Ростове-на-Дону опрокинулся автомобиль ДПС: видео
В Ростове на Западном перевернулся автомобиль дорожно-патрульной службы. Происшествие случилось около 2 часов ночи 2 декабря.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, полицейские на «Ладе Гранте» гнались за «Тойотой Камри». Водитель иномарки не остановился по требованию сотрудников ДПС и пытался скрыться. В районе дома № 186 по проспекту Стачки машина полицейских заскочила на бордюр, после чего опрокинулась. Автомобиль оказался на крыше.

Правоохранители благополучно выбрались из «Лады», они не получили травм. За это время «Тойота» успела скрыться. Её объявили в розыск.

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