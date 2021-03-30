В Ростове на Западном сгорело здание, на которое претендовал ЮФУ

В Ростове произошел пожар в нежилом здании. ЧП случилось утром 1 апреля в одном из литеров на улице Миллеровской, 148.Местные жители увидели клубы дыма и вызвали спасателей.- На место направили 24 человека на шести спецмашинах, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Когда прибыли пожарные, огнем было охвачено 70 квадратных метров. Полностью потушить пламя удалось только спустя три часа. К счастью, во время ЧП никто не пострадал - в здании никто не живет.По словам местных жителей, этот же дом горел и две недели назад. Люди уверены, что пожары связаны с освобождением территории для очередной застройки.Примечательно, что в 2013-2014 годах ЮФУ пытался отсудить несколько зданий, находящихся на балансе администрации города. В их число входил и сгоревший дом. Тогда в литерах проживали десятки человек, оказавшихся по документам без жилья из-за бумажной волокиты. ВУЗ претендовал на участки земли под зданиями и требовал их сноса. Очевидно, университет хотел присвоить себе недешевую землю.