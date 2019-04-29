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В Ростове произошел крупный пожар в нежилом трехэтажном здании

В Ростове произошел крупный пожар в нежилом трехэтажном здании
В Ростове-на-Дону произошел пожар по повышенному рангу. ЧП случилось утром 1 мая на улице Белорусской.

Около 9 часов в доме № 190 загорелась крыша. Когда спасатели прибыли на место происшествия, огнем полыхало 500 квадратных метров постройки. Через полчаса после возгорания пожару был объявлен второй ранг сложности.

С огнем спасателям удалось справиться почти за два часа.

- В результате ЧП нет погибших и пострадавших, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - В тушении принимали участие 51 человек личного состава и 15 пожарных машин.

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