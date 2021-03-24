В Ростове на Западном загорелся подвал в пятиэтажке

На Западном в Ростове произошел пожар. ЧП случилось вечером 26 марта на проспекте Стачки.Подвал в пятиэтажном доме №188 загорелся около 19 часов. Почувствовав запах дыма, жильцы вызвали спасателей. На место прибыли 11 пожарных на трех спецмашинах.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, пламя охватило всего несколько квадратных метров. Огонь удалось быстро потушить, однако запах гари в подъезде наверняка останется надолго.К счастью, во время ЧП никто не пострадал.