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В Ростове на Западном загорелся подвал в пятиэтажке

В Ростове на Западном загорелся подвал в пятиэтажке
На Западном в Ростове произошел пожар. ЧП случилось вечером 26 марта на проспекте Стачки.

Подвал в пятиэтажном доме №188 загорелся около 19 часов. Почувствовав запах дыма, жильцы вызвали спасателей. На место прибыли 11 пожарных на трех спецмашинах.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, пламя охватило всего несколько квадратных метров. Огонь удалось быстро потушить, однако запах гари в подъезде наверняка останется надолго.

К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

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