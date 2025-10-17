Новости
В Ростове на улице Совхозной под колеса автомобиля попал пенсионер

В Ростове на улице Совхозной 16 октября под колеса автомобиля попал 71-летний пенсионер.

По предварительным данным, пожилой мужчина переходил дорогу в неположенном месте, в районе дома № 33. В этот момент с дороги выехал автомобиль марки «Чанган» под управлением 50-летнего водителя.

Водитель не успел затормозить и сбил пенсионера. Сотрудники региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.
Фото: Дондей
