В Ростове на улице Совхозной под колеса автомобиля попал пенсионер

Фото: Дондей

В Ростове на улице Совхозной 16 октября под колеса автомобиля попал 71-летний пенсионер.По предварительным данным, пожилой мужчина переходил дорогу в неположенном месте, в районе дома № 33. В этот момент с дороги выехал автомобиль марки «Чанган» под управлением 50-летнего водителя.Водитель не успел затормозить и сбил пенсионера. Сотрудники региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.