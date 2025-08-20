Новости
В Ростове подросток на самокате попал под колеса автомобиля

В Ростове подросток на самокате попал под колеса автомобиля. Происшествие случилось 19 августа вечером.

Как отметили в региональной Госавтоинспекции, 16-летний парень ехал на двухколесном транспорте по улице Нансена. В районе дома № 100 несовершеннолетний выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

В этот момент ехал автомобиль «Сузуки». Водитель не успел затормозить и сбил юношу.

Пострадавшего госпитализировали с травмами.
Фото: Госавтоинспекция РО
